Москва, , 04:30 — REGNUM В среду, 9 июня, в Москве будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза. Температура воздуха — +22…+24 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В ночь на 10 июня в Москве облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза. Температура воздуха — +13…+15 °C.

Ветер северо-восточный 5−10 м/с, на порывах до 15 м/с. Атмосферное давление 744 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале — +20…+25 °C днём и +10…+15 °C ночью.

В четверг, 10 июня, днём в столице ожидается +21…+23 °C. По области +19…+24 °C. Ночью в регионе ожидается +10…+15 °C. Облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза.

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