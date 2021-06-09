Москва, , 04:25 — REGNUM Расчёсывание комариных укусов, особенно в жаркую погоду, сопряжено с риском инфицирования, заявила 8 июня врач-терапевт Татьяна Романенко в беседе с телеканалом «Москва 24».

«Если мы расчесываем эти укусы, то возрастает риск инфицирования, особенно он велик в жаркую погоду», — сказала она.

По словам врача, такие действия могут привести к появлению «большой раны с отеком» и образованию «гнойной корки», что, в свою очередь, потребует хирургического вмешательства.

Кроме того, отметила эксперт, организм после укуса может выделять определенные биологически активные вещества, а «это запускает уже другой каскад биохимических реакций, что может привести к отеку».

Ранее подробные правила профилактики укусов комаров в учреждениях опубликовал Роспотребнадзор. Комплексные мероприятия предусматривают содержание подвальных помещений домов в соответствии с санитарными нормами и правилами, а также благоустройство территорий парков, скверов, мест массового отдыха и пребывания населения.

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