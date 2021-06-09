Якутск, , 04:14 — REGNUM В Якутии 9 июня в десяти районах тушат 18 лесных пожаров общей площадью 6303,5 га. Из них локализовано пять — общей площадью 940,0 га на территории пяти районов. За прошедшие сутки ликвидировано четыре лесных пожара на площади 605,0 га, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе минэкологии республики.

Читайте также: В Якутии природный пожар приблизился к населённому пункту

В тушении лесных пожаров задействовано 1507 человек и 184 единиц техники.

Большую помощь в тушении пожаров оказывают прибывшие в республику авиапожарные Хабаровска и Приморья, а также добровольцы.

«Силы парашютно-десантной пожарной службы в количестве 55 авиапожарных Хабаровского края ликвидируют два лесных пожара Верхневилюйском районе. 120 авиапожарных Приморья работают на трех пожарах Нюрбинского района. 9 июня прибудут 47 авиапожарных и два летчика-наблюдателя Амурского авиаотделения Авиалесоохраны», — сказали в минэкологии Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии к посёлку Хандыга Томпонского района приближается природный пожар — утром 9 июня прибыла группировка пожарных и спасателей, мобилизованы местные жители.