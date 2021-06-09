Москва, , 04:13 — REGNUM Дискриминирующий русских законопроект президента Украины Владимира Зеленского «О коренных народах Украины» не должен оставаться без реакции Совета Европы, считает представитель России в этой организации Иван Солтановский.

«Мы будем добиваться, естественно, это уже начинаем делать, продолжаем, вернее, в Совете Европы адекватной реакции на очередной националистический законопроект, внесённый президентом Зеленским», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Солтановский напомнил, что до своего избрания Зеленский обещал пересмотреть этот законопроект и принять соответствующие меры.

Президент Украины внёс резонансный законопроект в Верховную раду в мае этого года. Документ не включает русских в перечень коренных народов страны, которые, по замыслу авторов, должны получить «право сохранять и укреплять свои особые политические, правовые, социальные и культурные институты».

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Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин сообщал, что политика сегрегации, которую проводят страны Прибалтики и Украина, до сих пор игнорируется европейскими государствами.

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