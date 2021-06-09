Оттава, , 04:06 — REGNUM Сумму в размере $1,3 млрд выделит в течение трех следующих лет на закупки вакцин от COVID-19 для стран Африки благотворительный фонд компании Mastercard (Mastercard Foundation). Об этом 8 июня сообщается на сайте организации.

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Препараты будут приобретаться при содействии Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний. С помощью этих средств планируется вакцинировать 50 млн жителей континента. В фонде также отметили, что часть суммы будет направлена на развертывание программ по производству вакцин на территории Африки.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС собирается развивать производство вакцин от COVID-19 в африканских странах. Она отметила, что для этого будет выделено €1 млрд.

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