Кампала, , 03:50 — REGNUM Президент Уганды Иовери Мусевени назначил нового главу правящей партии страны, сообщает пресс-служба правительства республики.

Сообщается, что после выборов Мусевени решил назначит на должность генсекретаря партии «Движение национального сопротивления» Ричарда Тодвонга, ранее занимавшего пост секретаря. На должность исполнительного секретаря партии назначили Розе Намаянья. Также в «Движении национального сопротивления» сменился казначей — эту должность Барбара Ундо Некеса.

Напомним, ранее в Уганде прошли президентские выборы, на которых одержал победу Иовери Мусевени. Перестановки в правящей партии проходят в соответствии с формированием нового правительства страны.