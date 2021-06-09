Братислава, , 03:48 — REGNUM Жителям Словакии старше 60 лет разрешат прививаться российской вакциной от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом заявила пресс-секретарь минздрава республики Зузана Элиашова, 8 июня передало Словацкое телевидение.

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В настоящее время использование препарата в стране одобрено только для лиц в возрасте от 18 до 60 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июня в Словакии стартовала массовая вакцинация «Спутником V». Власти республики также планируют разрешить въезд в страну иностранцам, которые вакцинировались указанным препаратом.

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