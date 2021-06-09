Москва, , 03:44 — REGNUM Россия через три года может утратить звание крупнейшего в мире экспортера газа, говорится в утверждённом правительством плане мероприятий по реализации Энергетической стратегии РФ до 2035 года. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, Россия до 2023 года неизменно будет возглавлять список крупнейших поставщиков газа на мировой рынок. Однако уже в 2024 году ситуация может измениться — перспективы в этот период менее определенны. Россия может как сохранить свой статус, так и перейти на второе место по объёму экспорта газа.

По данным ОПЕК, в 2019 году Россия экспортировала около 261 млрд кубометров газа, заняв первое место по этому показателю. На втором был Катар с показателем 143 млрд кубометров, на третьем — США с 132 млрд м куб.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что план реализации Энергетической стратегии РФ рассчитан на ближайшие 15 лет. Он объединяет свыше 130 мероприятий, которые затрагивают все сферы ТЭК, включая увеличение производства энергоносителей на 5−9% (к уровню 2018 года), экспорта продукции ТЭК — на 9−15%, привлечение инвестиций в отрасль — в 1,35−1,4 раза.

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