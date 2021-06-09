Лима, , 03:45 — REGNUM Национальная избирательная коллегия Перу опровергла информацию о том, что зафиксированные в ходе второго тура президентских выборов отдельные нарушения могли повлиять на результат голосования. Об этом глава коллегии Хорхе Салас Аренас заявил во время выступления на радиостанции RPP.

«Неправильно, некорректно и опасно для страны и демократии говорить о мошенничестве, основываясь на некоторых инцидентах на некоторых избирательных участках», — сказал Салас Аренас.

По последним данным, после обработки 98,152% протоколов с 50,268% голосов лидирует Педро Кастильо от леворадикальной партии «Свободное Перу». Кандидат в президенты Перу от правой партии «Народная сила» Кейко Фухимори в настоящее время набрала 49,732%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее оппозиционный кандидат в президенты Перу Кейко Фухимори заявила о нарушениях в ходе голосования.

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