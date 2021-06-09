Париж, , 03:38 — REGNUM Инцидент с пощечиной президенту Франции Эммануэлю Макрону осудила лидер правой французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Об этом она заявила в эфире телеканала BFMTV.

Кроме того, подобную оценку случившемуся дал глава левого движения «Неподчинившаяся Франции» Жан-Люк Меланшон. Политик написал в Twitter, что «солидарен с президентом». Кроме того, по его словам, произошедшее «указывает на то, что сторонники насилия переходят от слов к действиям».

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня, во ходе визита Эммануэля Макрона во французский департамент Дром, один из местных жителей дал президенту пощечину. После инцидента задержали двоих мужчин. В президентской администрации утверждают, что главу государства только «пытались ударить». Сам Макрон заявил, что считает инцидент малозначительным и его серьезность «не надо преувеличивать».

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