Хайкоу, Китай, , 03:37 — REGNUM Китайские законодатели рассматривают законопроект, новые детали которого позволяют возвращать налоги на товары из внутренних районов страны в порту свободной торговли Хайнань, сообщает 7 июня агентство Синьхуа.

Налог на добавленную стоимость и налог на потребление должны быть возвращены за товары из внутренних районов Китая в соответствии с соответствующими правилами, говорится в законопроекте. Он был представлен на очередном заседании Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) для третьего чтения 7 июня.

Политика возврата направлена на то, чтобы избежать налогового дисбаланса между китайскими и импортными товарами и обеспечить справедливую рыночную конкуренцию.

Когда зона начнет действовать, она также упростит и объединит налог на добавленную стоимость, налог на потребление, налог на покупку транспортных средств, налог на содержание городов и строительство, а также надбавки за образование, говорится в законопроекте. Налог с продаж будет взиматься в процессе розничной торговли товарами и услугами.

Согласно проекту, система налогообложения для зоны будет дополнительно оптимизирована. В проекте также подчеркивается экологическая защита, устойчивое развитие и предотвращение завоза инвазивных видов как важные его элементы.