Якутск, , 03:40 — REGNUM В Якутии к посёлку Хандыга Томпонского района приближается природный пожар — утром 9 июня прибыла группировка пожарных и спасателей, мобилизованы местные жители, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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Вертолёт «Ми-8» авиакомпании «Полярные авиалинии» с водосливным устройством приступил к тушению огня на площади 150 га. На тушении пожара задействовано более 130 человек и 17 единиц техники, ведутся работы по расширению минерализованной полосы.

«Эвакуации населения нет. Не верьте фейковым сообщениям», — добавили в оперативном штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкалье чуть не сгорел курорт Молоковка, расположенный в Читинском районе. Виной тому мог стать пожар, его площадь составила порядка 400 га.