Пекин, , 03:33 — REGNUM Китай усилит фундаментальные сельскохозяйственные исследования в семеноводческой отрасли для обеспечения продовольственной безопасности и поставок сельскохозяйственной продукции, заявила Китайская академия сельскохозяйственных наук, передает агентство Синьхуа.

За период 13-й пятилетки (2016−2020) в стране был обеспечен ряд значительных достижений в области анализа генома, клонирования новых генов и ключевых технологий селекции сельскохозяйственных культур. Исследователи изучили область геномного отбора и генетического улучшения, выявив ряд генов, которые регулируют толерантность к повышенной плотности посадки, защитные реакции, поглощение и использование питательных веществ в рисе.

Были клонированы десятки ключевых генов, связанных с числом культиваторов, ростом и активностью корневой меристемы риса. Исследователи изучили фиксацию гетерозиготности и индукцию гаплоидов путем одновременного редактирования родственных генов в гибридном рисе и получили растения, которые могли бы размножаться через клонированные семена. Применение этого метода может позволить распространиться широкому спектру элитных гибридных культур.

Академия также объявила о серии программ, направленных на стимулирование развития семеноводческой отрасли на 14-й Пятилетку (2021−2025).

Этот период будет посвящен фундаментальным исследованиям в новой системе взаимодействия растений и микробов, включающей высокоэффективную фиксацию азота, фотосинтез и использование азота, а также эпигенетическую регуляцию как реакцию на окружающую среду, направленную на повышение урожайности зерна и сокращение использования химических удобрений.

Интеграция системной биологии, больших данных, синтетической биологии и искусственного интеллекта позволит усовершенствовать точные инструменты и технологии редактирования генов. Академия также разработает новые генные и белковые компоненты и построит эффективную систему клеточных фабрик и синтетических организмов.