Санкт-Петербург, , 03:26 — REGNUM Суммы, которые телефонным мошенникам удаётся похитить с банковских счетов жителей России, от месяца к месяцу достигают 3,5−5 млрд рублей, сообщил заместитель председатель правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

«Телефонные мошенники похищают со счетов россиян 3,5−5 миллиардов рублей ежемесячно. Средний чек по успешной мошеннической операции находится на уровне 8 тысяч рублей», — цитирует РИА Новости собеседника.

По словам Кузнецова, обманом граждан занимаются специальные колл-центры, из которых осуществляется от 3 до 7 тысяч звонков в сутки. При этом дозвониться до своих жертв им удаётся редко — срабатывает только 1% звонков.

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по результатам проведённого опроса сообщил, что звонки от телефонных мошенников за последние полгода получали 57% жителей России.

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