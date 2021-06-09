Вашингтон, , 03:22 — REGNUM Сведения об операциях США против террористических группировок в других странах представил Конгрессу американский президент Джо Байден. Об этом 8 июня сообщили в пресс-службе Белого дома.

Согласно документу, Вашингтон осуществляет операции против террористов в Йемене, Сирии, Ираке, Иордании, Ливане, Сомали, Кении, Джибути и Нигере. Кроме того, в представленном отчете говорится, что в Иордании дислоцированы 2976 военнослужащих США, а в Саудовской Аравии, Нигере и Ливане — 2742, 808 и 83 соответственно.

По информации Белого дома, на саудовской территории военные США «защищают интересы Вашингтона в регионе от враждебных действий иранских и проиранских группировок». Президент также проинформировал Конгресс о службе солдат США на Синайском полуострове в Египте, в Косово, Филиппинах и на кубинской военно-морской базе Гуантанамо.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июня командующий Центральным командованием США Кеннет Маккензи заявил, что с территории Афганистан выведено около половины американского воинского контингента.

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