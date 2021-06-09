Пекин, , 03:19 — REGNUM На международном форуме по вопросам здравоохранения в восточном Китае основное внимание уделялось сотрудничеству в борьбе с пандемией, сообщает агентство Синьхуа.

В городе Циндао провинции Шаньдун на востоке Китая 3 июня открылся второй Глобальный форум по здравоохранению Боаоского Азиатского Форума (БАФ), в котором приняли участие более 2800 делегатов из 40 стран и регионов мира.

Китай, неизменно придавая большое значение жизни и здоровью своего народа, поддерживает глобальное сотрудничество в борьбе с пандемией COVID-19. В то же время он в достаточной степени справился с внутренней эпидемической ситуацией, сказал заместитель председателя Национального комитета Народного политического консультативного совета Китая (НПКСК) Ли Бинь.

Международное сообщество должно прилагать постоянные усилия для укрепления системы общественного здравоохранения. Она также должна поддерживать многосторонность в совершенствовании глобального управления здравоохранением и сделать медицинские услуги справедливыми и доступными, сказал Ли.

COVID-19 серьезно угрожает жизни людей и препятствует глобальному экономическому и социальному развитию, сказал генеральный секретарь Боаоского Азиатского Форума Ли Баодун, добавив, что для достижения здоровья для всех требуется сотрудничество и совместные усилия международного сообщества и различных кругов общества.

Бывший премьер-министр Японии Ясуо Фукуда заявил, что новый коронавирус не знает границ и что для борьбы с пандемией необходимы глобальное сотрудничество и координация. Он сказал, что Китай заслуживает похвалы за предоставление своих вакцин развивающимся странам.

Тематика конференции «Здоровье за пределами здоровья» в этом году посвящена таким темам, как глобальное управление, многосторонность и международное сотрудничество в области здравоохранения. Конференция была запущена Боаоским Азиатским форумом в 2018 году, а первая конференция состоялась в Циндао в 2019 году.