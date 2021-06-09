Москва, , 03:18 — REGNUM Бойкотировать Олимпийские игры в Токио со стороны РФ было бы честно и правильно, заявил депутат Госдумы РФ Алексей Корниенко (КПРФ), комментируя результаты опроса, согласно которым семь из десяти жителей Южной Кореи выступают за бойкот ОИ в Токио в связи с притязаниями Японии на острова Токто.

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«Жители Южной Кореи проявляют гражданскую сознательность, выступая за бойкот Олимпиады в Токио из-за того, что на японских картах южнокорейские острова отмечены как часть территории Японии. А что же Россия? Давно ли Япония отказалась от территориальных притязаний к нашим Курильским островами? Ещё не отказалась? Так почему же мы так стремимся на эти игры, на которых будем выступать даже не под своим флагом и не услышим российского гимна? Что ж, такие мы — нейтральные атлеты с нейтральной позицией по отношению к своему флагу, своему гимну, своей земле…

Считаю, честным и правильным был бы бойкот Олимпиады в Токио со стороны Российской Федерации», — сказал Корниенко.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно результатам опроса, проведённого в Южной Корее с 5 по 6 июня среди 1009 человек старше 18 лет, 67,6% респондентов выступают за бойкот ОИ-2020.