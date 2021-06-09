Пекин, , 03:14 — REGNUM Судебная кампания помогла очистить Великий Китайский канал и активизировала усилия по сохранению исторического объекта, заявили прокуроры на специализированном форуме, сообщает агентство Синьхуа.

С начала кампании по судебным разбирательствам в общественных интересах, инициированной Верховной народной прокуратурой КНР в феврале 2020 года, прокуроры начали 464 расследования, пояснили на форуме, который прошел 3 июня в городе восточно-китайской провинции Цзянсу.

Кампания объединила усилия правоохранительных органов регионов вдоль искусственного канала протяженностью 3200 км, самого длинного в мире искусственного водного пути.

Заместитель генерального прокурора Чжан Сюэцяо пообещал объединить усилия с органами исполнительной власти и вывести координацию и сотрудничество в области защиты Большого канала на более высокий уровень и в более широком спектре.

Имея более чем 2500-летнюю историю, Великий китайский канал соединяет Пекин с городом Ханчжоу в восточно-китайской провинции Чжэцзян, служа важной транспортной артерией в древнем Китае. В 2014 году участок канала