Пекин, , 03:09 — REGNUM Китайское национальное космическое управление (CNSA) опубликовало новое изображение, сделанное зондом «Тяньвэнь-1», на котором показан первый китайский марсоход и его посадочная платформа на поверхности красной планеты, сообщает 7 июня агентство Синьхуа.

На снимке, сделанном камерой высокого разрешения, установленной на орбитальном аппарате «Тяньвэнь-1» в 2 июня в правом верхнем углу видны два ярких объекта. Больший из них — посадочная платформа, а меньший — марсоход «Чжужун» сообщили в CNSA.

Китайская миссия «Тяньвэнь-1» состоящая из орбитального аппарата, спускаемого аппарата и марсохода, была запущена 23 июля 2020 года. Посадочный модуль с марсоходом приземлился в южной части Утопии, обширной равнины в северном полушарии Марса, 15 мая.

Марсоход «Чжужун» спустился со своей посадочной платформы на поверхность Марса 22 мая, начав исследование красной планеты и сделав Китай второй страной после Соединенных Штатов, которая совершила посадку и осуществила эксплуатацию марсохода на Марсе.

Темная область, окружающая посадочную платформу, может быть вызвана воздействием шлейфа двигателя во время посадки. Симметричные яркие полосы в направлении с севера на юг посадочной платформы могут быть от мелкой пыли, когда посадочная платформа опустошила оставшееся топливо после посадки, сообщает CNSA.

Яркие пятна в центре изображения — это задняя крышка входной капсулы и парашют, сброшенный во время посадки. Еще одно яркое пятно в левом нижнем углу изображения-теплозащитный экран входной капсулы.

Все научное оборудование на борту марсохода включено для сбора данных. Орбитальный аппарат работает на ретрансляционной орбите с циклом 8,2 часа, обеспечивая ретрансляционную связь для научных исследований марсохода.

Ровер «Чжужун» назван в честь бога огня в древнекитайской мифологии. Название перекликается с китайским названием красной планеты Хосин (огненная планета), в то время как название миссии «Тяньвэнь» означает «Вопросы к Небесам». Это название стихотворения древнего китайского поэта Цюй Юаня (около 340−278 гг. до н. э.).