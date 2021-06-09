Токио, , 03:13 — REGNUM На саммите «Большой семёрки», который с 11 по 13 июня пройдёт в Корнуолле (Великобритания), лидеры стран G7 планируют поддержать проведение в Токио этим летом Олимпийских и Паралимпийских игр. Об этом 9 июня сообщает газета Yomiuri.

По её данным, за это активно выступает Япония, столкнувшаяся с резкой критикой своего намерения провести Игры, несмотря на сохраняющуюся угрозу распространения COVID-19. Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга на саммите G7 намерен вновь подчеркнуть, что японская сторона готова обеспечить проведение безопасных Олимпийских игр.

Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что Олимпийские игры в Токио пройдут безопасно, несмотря на пандемию коронавируса, а по уровню готовности Токио является лучшей из олимпийских столиц.

Как сообщало ИА REGNUM, в Японии к отмене летних Олимпийских игр в Токио в связи с угрозой COVID-19 призвала официальный партнёр соревнований, газета Asahi. По данным последних опросов, более двух третей граждан Японии не хотят проведения Олимпиады в стране этим летом.

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