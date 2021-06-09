Нью-Йорк, США, , 02:54 — REGNUM Российские дипломаты на заседании Генассамблеи ООН воспрепятствовали включению в декларацию по теме по ВИЧ/СПИД некоторых спорных концепций, сообщили 8 июня в постоянном представительстве РФ при ООН.

Отмечается, что на заседании обсуждали образование детей «в области сексуальности» и «сексуальные права» несовершеннолетних.

«В ходе переговоров российской делегации совместно с единомышленниками удалось воспрепятствовать включению в текст документа целого ряда спорных и противоречивых концепций, в том числе таких, как всеобъемлющее образование в области сексуальности, сексуальные права, лишение родителей прав контроля над сексуальным и репродуктивным здоровьем детей», — сообщили в постпредстве.

Вместе с тем в принятой декларации «под давлением западных государств» сохранились многочисленные ссылки на необходимость пересмотра национального законодательства в области легализации проституции, наркотиков, программ опиоидной терапии.

«Документ был принят без учета ряда наших озабоченностей, напрямую касающихся российского законодательства», — отметили дипломаты.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что участники первой специальной сессии Генассамблеи ООН запустили проект GlobE Network, предназначенный для борьбы с коррупцией во всех странах мира.

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