Вашингтон, , 02:47 — REGNUM Супруга экс-главы мексиканского наркокартеля «Синалоа» Хоакина Гусмана, известного также под прозвищем «Коротышка», Эмма Коронель Аиспуро решила признаться в пособничестве своему мужу, сообщает газета The New York Times со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, Аиспуро задержали в феврале в американском штате Вирджиния. Американские власти обвиняли ее в причастности к контрабанде наркотиков из Мексики в США. Ожидается, что уже 10 июня она даст показания о своем участии в преступной деятельности своего мужа. Предположительно, Аиспуро расскажет о том, как помогала в руководстве наркокартелем, а также содействовала в побеге из тюрьмы.

Напомним, в 2017 году из Мексики в США экстрадировали мексиканского наркобарона Хоакина Гусмана. В начале 2019 года его приговорили к 30 годам тюремного заключения.