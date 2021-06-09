Токио, , 02:55 — REGNUM Вблизи японского острова Хонсю утром 9 июня произошло землетрясение магнитудой 4,9. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Подземные толчки были зафиксированы сейсмологами в 07:34 по местному времени (01:34 мск) в 81 километре к юго-востоку от города Хатинохе (население 239 тыс. человек) и в 42 километрах к северо-востоку от города Мияко (население 52 тыс. человек). Очаг землетрясения залегал на глубине 47 км.

О пострадавших, разрушениях и угрозе цунами не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 5,3 произошло в индонезийской провинции Северный Сулавеси.

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