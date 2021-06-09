Улан-Батор, , 02:34 — REGNUM Более 2,15 млн граждан Монголии, обладающих правом голоса, смогут принять участие в выборах президента, которые проходят 9 июня. Об этом сообщили в Генеральной избирательной комиссии (ГИК) Монголии.

Избирательные участки в стране открылись в 7:00 (2:00 мск) и будут работать до 22:00 по местному времени (17:00 мск).

Голосование проходит впервые после внесения поправок в конституцию Монголию, в соответствии с которыми глава государства сможет занимать этот пост в течение шести лет без права переизбрания.

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За высший государственный пост в Монголии борются три кандидата: председатель правящей Монгольской народной партии и бывший премьер-министр страны Ухнаагийн Хурэлсух, бывший председатель оппозиционной Демократической партии Содномзундуйн Эрдэнэ, а также экс-депутат Великого государственного хурала (парламента), баллотирующийся от Коалиции правых избирателей, Дангаасурэнгийн Энхбат.

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