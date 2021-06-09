Москва, , 02:13 — REGNUM Правительство России поддержало законопроект, в котором прописан запрет на выгул домашних животных лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения. Об этом 9 июня пишет газета «Известия».

Документ получил название «О внесении изменений в статьи 7 и 13 ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Он предлагает наделить регионы правом вводить новые требования к содержанию домашних питомцев, а также вводит новые ограничения в этой сфере.

Выгуливать собак, в соответствии с документом, запретят нетрезвым гражданам, лицам в состоянии токсического и наркотического опьянения, а также несовершеннолетним до 14 лет. Кроме того, документ предоставит властям право устанавливать требования к длине поводка и ограничит владельцев по количеству животных, которые могут содержаться в одной квартире.

В положительном заключении правительства говорится, что до принятия законопроекта его содержание необходимо будет конкретизировать «поскольку неясно, о каких именно животных идет речь».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить до 1 декабря 2021 года законопроект о введении учёта домашних животных.

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