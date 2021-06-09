Красноярск, , 02:06 — REGNUM В среду, 9 июня, в Красноярске будет облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура воздуха +20…+22 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В 06:00 на Театральной площади было +14 °C.

Ночью с 9 на 10 июня ожидается до +6…+8 °C, облачно, без осадков.

Скорость северного ветра 4−9 м/с. Давление — 733 мм рт. ст.

В четверг, 10 июня, в Красноярске до +15…+17 °C днём и +5…+7 °C ночью, облачно, без осадков.

В пятницу, 11 июня, в Красноярске ожидается до +16…+18 °C днём. Ночью — до +4…+8 °C. Облачно с прояснениями, без осадков.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 9 июня на юге Туруханского района, в центральных и южных районах Красноярского края местами ожидаются грозы. В Эвенкийском муниципальном районе (МР) и на северо-востоке центральных районов Красноярского края высокая пожарная опасность IV класса.

9−11 июня в горных районах Красноярского края, Хакасии и Тувы лавиноопасно.

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