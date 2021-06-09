Вашингтон, , 01:49 — REGNUM Соединённые Штаты предупреждали Украину о своих планах отказаться от применения санкций в отношении компании Nord Stream 2 AG, заявил 8 июня госсекретарь США Энтони Блинкен на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

Таким образом он отверг заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что в Вашингтоне решили не ставить Киев в известность о своём решении относительно «Северного потока — 2».

«Для протокола: мы действительно поделились с украинскими партнерами нашими намерениями, касавшимися трубопровода. Возможно, эта информация не дошла непосредственно до президента Зеленского. Безусловно, она должна была», — сказал Блинкен.

Ранее Зеленский заявил, что был «удивлен несколько раз» отказу США ввести санкции против Nord Stream 2 AG, в частности, из-за того, что узнал неприятные новости из прессы.

Он также назвал «несущественными» расхождения в пресс-релизах по поводу переговоров с президентом США Джо Байденом.

Читайте ранее в этом сюжете: Зеленский уточнил сроки возможного визита в США