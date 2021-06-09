Стокгольм, , 01:50 — REGNUM Денонсация Россией Договора по открытому небу (ДОН) вызывает сожаление у действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Швеции Анн Линде. Об этом она сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

«Сожалею, что Россия объявила о намерении выйти из Договора по открытому небу. ДОН играет важную роль в укреплении доверия и безопасности в Европе. Швеция продолжает призывать к полному соблюдению и максимально широкому участию в договоре», — написала Линде.

Ранее о своем сожалении о выходе России из ДОН заявила Финляндия.

Напомним, что президент России Владимир Путин 7 июня подписал закон о денонсации Договора по открытому небу (ДОН), который 19 мая был одобрен Госдумой, а 2 июня — Советом Федерации РФ. Данный законопроект был внесён в Госдуму 11 мая в связи с тем, что в ноябре 2020 года США прекратили свои обязательства в рамках договора.

Как сообщало ИА REGNUM, США не только нарушали международный Договор по открытому небу (ДОН), но и подстрекали к этому другие страны.

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