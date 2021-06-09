Гавана, , 01:25 — REGNUM На Кубе за прошедшие сутки выявили 1156 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на кубинской территории достигло 151 259. Также за 8 июня в республике скончались восемь пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии на Кубе от осложнений COVID-19 умерли 1033 человека.

Отмечается, что чуть менее половины новых пациентов приходится на кубинскую столицу Гавану. При этом власти Кубы намерены привить все население столицы к концу июля. Для вакцинации используются разработанные в республике препараты Soberana-02 и Abdala.