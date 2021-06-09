Нью-Йорк, США, , 01:19 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США завершили торги 8 июня разнонаправленно, при незначительном снижении Dow Jones.

Так, к концу торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones снизился на 30,42 пункта (0,09%), до уровня 34 599,82 пункта. S&P 500 подрос на 0,74 пункта (0,02%), до уровня 4227,26 пункта. Nasdaq к завершению дня прибавил 43,19 пункта (0,31%), поднявшись до уровня 13 924,91 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подорожали на $0,79 до уровня $70,03 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 7 июня разнонаправленно. Умеренно прибавил Nasdaq.

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