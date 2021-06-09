Вашингтон, , 00:53 — REGNUM Действие санкций США, введенных в отношении руководства Белоруссии, продлено на один год решением главы Белого дома Джо Байдена. Об этом 8 июня сообщили в пресс-службе американской администрации.

Уведомление о продолжении санкционного режима направлено в Конгресс США. В документе, подписанном президентом, сказано, что деятельность белорусских властей представляет чрезвычайную угрозу для национальной безопасности и внешней политики США, а также нарушает демократические права в республике.

Как сообщало ИА REGNUM, с 3 июня США возобновили действие санкционного режима в отношении девяти белорусских госпредприятий. Указанные ограничения были впервые введены в 2007 году и приостановлены в 2015 году.

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