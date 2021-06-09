Дакка, , 00:50 — REGNUM В Бангладеш за прошедшие сутки умерли 44 пациента с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

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Таким образом, общее число умерших от осложнений COVID-19 в стране выросло до 12 913. Также за минувшие сутки в республике выявили 2322 носителей SARS-CoV-2. Всего с начала пандемии в Бангладеш коронавирусом нового типа заразились 815 282 человека.

При этом более 755 тыс. человек уже смогли выздороветь и выписались из медучреждений. Власти отмечают, что рост заболеваемости и смертности от COVID-19 в Бангладеш связан с праздниками в мае, из-за которых жители республики стали часто перемещаться между регионами и собираться большими группами.