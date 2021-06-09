Вашингтон, , 00:40 — REGNUM Игрок Call of Duty: Warzone совершил невероятный трюк во время одного из матчей. Видео он опубликовал 8 июня на форуме Reddit.

В момент, когда геймер TastyWhaleMeat находился на краю карты Верданска, другой игрок направил в его сторону неуправляемый вертолёт, перед этим выпрыгнув из летательного аппарата.

«Посмотрите на это», — сказал TastyWhaleMeat, наблюдая за вертолётом, который летел прямо на него. В последнюю секунду ему удалось запрыгнуть в транспортное средство и избежать крушения. «Спасибо, парни», — пошутил геймер в публикации на Reddit.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что игроки GTA Online показали необычный трюк в стиле фильмов «Форсаж». Им удалось отправить в полёт два внедорожника, в итоге машины благополучно приземлились на крышу здания.

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