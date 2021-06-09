Дамаск, 9 июня 2021, 00:30 — REGNUM Ракетный обстрел израильских ВВС пытаются отразить средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии в небе над столицей республики Дамаском. Об этом 8 июня сообщил агентство SANA.
Огонь армии Израиля ведется со стороны ливанского воздушного пространства.
Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня израильские военные атаковали и уничтожили наблюдательный пункт, который был установлен Сирией на Голанских высотах.
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