Брюссель, , 00:21 — REGNUM Французский гроссмейстер Hearthstone Закария Хэйл (xBlyzes) намеренно отключился от игры во время матча с испанцем Дэвидом Нэйлом (Frenetic). Об этом 8 июня сообщил портал Comicbook.

Оба участника сыграли вничью в двух предыдущих играх, однако в финальной xBlyzes остался без игровых существ и с низким уровнем здоровья. Вместо того, чтобы признать поражение или позволить противнику «добить» его, гроссмейстер решил просто отключиться от сети. Издание отметило, что, похоже, xBlyzes был «в ярости».

Позже в публикациях в Twitter киберспортсмен написал, что разозлился, поскольку проиграл «самый важный матч» в его жизни. Ему пришлось отвечать на нападки пользователей соцсети, которые обвинили xBlyzes в неспортивном поведении.

Напомним, 20-летний Закария Хэйл в 2020 году стал победителем второго сезона турнира European Grandmasters Tournament. За второе место в European Grandmasters tournament он получит $2 тыс. и право участвовать в 2 сезоне турнира, который начнётся в августе 2021 года.

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