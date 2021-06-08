Лос-Анджелес, США, 8 июня 2021, 23:59 — REGNUM Marvel выложила в сеть постер версии фильма «Чёрная вдова» для сети кинотеатров IMAX. Изображение было опубликовано 8 июня на портале Comicbook.
На плакате Скарлетт Йоханссон запечатлена в образе Наташи Романовой. Героиня актрисы стоит на мосту, который ранее неоднократно был показан в трейлерах будущей картины.
https://twitter.com/ComicBook/status/1402359022775377920
Напомним, премьера кинокомикса «Чёрная вдова» состоится 8 июля 2021 года. Стоит отметить, что выход фильма в кинопрокат был отложен более, чем на год из-за эпидемии коронавируса. Изначально Disney и Marvel планировали выпустить картину в мае 2020 года.
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