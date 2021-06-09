Гаага, Нидерланды, , 13:41 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти 8 июня прокомментировал вынесение пожизненного приговора бывшему начальнику штаба Войск Республики Сербской Ратко Младичу, осужденному за преступления против гражданского населения в Сребренице.

Читайте также: Ратко Младич на всю жизнь останется в тюрьме

На своей странице в социальной сети Facebook он опубликовал следующее заявление:

ИА REGNUM) станет напоминанием о том, что отрицанию Сербией прошлых преступлений в Боснии и Герцеговине и Косово должен прийти конец». Альбин Курти «Печально известный военный преступник Ратко Младич, известный как «мясник Боснии и Герцеговины» был присужден к пожизненному заключению за геноцид. Сербия скрывала его и изображала героем. Но данное решение (суда ООН —) станет напоминанием о том, что отрицанию Сербией прошлых преступлений в Боснии и Герцеговине и Косово должен прийти конец».

Напомним, Младича осудили за якобы причастность к убийству 8 тысяч бошняков — мужчин и детей — в Сребренице.

Читайте ранее в этом сюжете: В Сербии отметили важность решения проблемы пропавших без вести в Косово