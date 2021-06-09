Гаага, Нидерланды, 9 июня 2021, 13:41 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти 8 июня прокомментировал вынесение пожизненного приговора бывшему начальнику штаба Войск Республики Сербской Ратко Младичу, осужденному за преступления против гражданского населения в Сребренице.
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На своей странице в социальной сети Facebook он опубликовал следующее заявление:
Напомним, Младича осудили за якобы причастность к убийству 8 тысяч бошняков — мужчин и детей — в Сребренице.
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