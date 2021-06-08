Лос-Анджелес, США, , 23:48 — REGNUM К проекту фильма «Достать ножи 2» присоединилась актриса Мэдлин Клайн. Об этом 8 июня сообщает портал Deadline.

Зрители знают Клайн по роли Сары Кэмерон в детективном приключенческом сериале Netflix «Внешние отмели». Отмечается, что летом 2021 года актриса отправится в Грецию, где будут проходить съёмки сиквела «Достать ножи». Пока нет информации о том, какую роль она исполнит.

Напомним, картину «Достать ножи 2» будет снимать режиссёр Райан Джонсон. В проекте также участвуют Дэйв Батиста и Дэниэл Крейг.

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