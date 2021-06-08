Скопье, , 23:49 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии 8 июня сообщили, что за сутки в результате исследования 2853 образцов в стране выявили 23 носителя коронавируса. Еще 32 человека выздоровели. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni.

Следите за развитием событий в трансляции: «Третья волна коронавируса в мире идёт на спад — все новости»

По официальным данным, с начала эпидемии в стране выявили 155 441 случай заражения, при этом население страны лишь немногим превышает два миллиона человек. За сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли четверо человек. Общее число жертв достигло 5462.149 528 пациентов в Северной Македонии выздоровели. Лечение проходит 451 человек.

Смертность от COVID-19 в стране в несколько превышает смертность в соседней Албании, население которой почти в два раза больше, чем у этой страны, однако в последнюю неделю резко сократилась почти до нуля.

Читайте ранее в этом сюжете: Рекорд в Северной Македонии: за сутки выявили одного носителя коронавируса