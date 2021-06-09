Курган, , 00:01 — REGNUM В Курганской области вынесен приговор бывшему главе города Щучье, который признан виновным в совершении ряда должностных преступлений. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Судом установлено, что в период с 2016 по 2018 годы осужденный оформлял незаконные приказы о премировании себя, совершил хищение бюджетных средств в размере более 700 тыс. рублей. Помимо этого, в 2017 году по предварительному сговору с одним из бизнесменов он совершил хищение более одного миллиона рублей при заключении фиктивных договоров на оказание услуг горадминистрации.

Экс-глава города Щучьего признан судом виновным по ч.4 ст.159 УК РФ («Мошенничество») и ч.3 ст.160 УК РФ («Присвоение»). Ему назначено наказание в виде четырёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года.