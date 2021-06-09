9 июня 2021 | Время чтения 3 мин

В центре споров вокруг «зеленого» курса ЕС находится водородная энергетика. Пока она в основном сосредоточена в Германии. Её дальнейшее развитие сдерживается отсутствием необходимого производства электролизеров для получения водорода.

Владимир Киберов, , 00:34 — REGNUM Специализированная исследовательская и консалтинговая компания в области новой энергетики Delta-EE провела углубленное исследование состояния быстрорастущего европейского рынка водородных электролизёров и пришла к выводу, что общая заявленная проектная мощность вырастет в секторе экологически чистого водорода до 2,7 ГВт к 2025 году, что потребует 50-кратного увеличения мощностей, построенных за последние 10 лет. При этом ЕС никак не успевает достичь цели по достижению 6 ГВт суммарной мощности водородных источников энергии к 2024 году.

Колонки с водородом на АЗС во Франкфурте

Об этом сообщает специализированный информационный портал RENEWABLEENERGYMAGAZINE.COM 8 июня 2021 года.

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За последние 10 лет деятельность по проектам, связанным с «зелёным» водородом, быстро росла: в 67 проектов по производству водорода с помощью электролизеров были вовлечены 13 разных стран. Это проекты суммарной мощностью используемой электроэнергии в 56 МВт, которая идёт на производство примерно 4700 тонн «зелёного» водорода в год. Примерно половина этого объёма потребляется транспортной промышленностью и приблизительно одна треть используется для декарбонизации промышленности, например, в нефтехимической переработке.

Сегодня почти половина всей мощности электролизёров в Европе находится в Германии, в то время как ни в одной другой стране ЕС не установлено более 10 МВт. Однако данный сектор быстро расширяется; первые крупные проекты в нескольких странах ЕС (например, в Испании, Нидерландах, Дании) будут иметь мощность в 10 МВт в 2021/22 г. и вырастут до 100 МВт к 2025 г. Ключевым фактором этого роста будет увеличение производственных мощностей производителей самих электролизёров.

Эти цифры говорят о том, что, несмотря на заявленные высокие цели ЕС по достижению нулевых выбросов, производство самих электролизёров, далеко не самое чистое, будет расти в геометрической прогрессии. Да и само получение водорода потребует огромного количества электроэнергии, которую невозможно будет сгенерировать одним солнцем и ветром.

Электролизер РА-550 производства компании РУСАЛ Alfa-sous.ru

Доктор Роберт Блум, эксперт по продаже электролизёров, увидел и другую сторону проблемы.

« У этой истории две стороны. С одной стороны, это невероятно быстрый рост ключевой технологии для достижения нулевых выбросов парниковых газов; с другой стороны, он всё ещё далек от чрезвычайно высоких целей отдельных стран и ЕС в целом. Однако мы должны помнить, что это зарождающийся рынок , — прокомментировал он расширяющейся рынок этих устройств. — Текущий портфель проектов почти полностью осуществляется за счет финансирования ЕС или государства, при этом заинтересованные стороны проекта ориентированы на те секторы использования, где государственная помощь наиболее сильна. Учитывая огромные объемы капитала, предоставляемые через различные национальные водородные стратегии, европейский «зеленый» курс и европейский водородный проект IPCEI Hydrogen, мы ожидаем, что будет разработано еще много проектов ».

Электронная платформа Global Hydrogen Intelligence Service охватывает сотни различных типов данных о проектах по производству, хранению и конечному использованию водорода, включая данные о компаниях, активах и отдельных проектах, а также оценку мирового производства и использования чистого водорода. Данные с этой платформы использовала Delta-EE для анализа новой энергетики, декарбонизации отопления и транспорта, различных бизнес-моделей.

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Но консалтинговая компания Delta-EE не теряет оптимизма, продолжая своими отчётами привлекать инвестиции и потребителей в интересующую её отрасль.

« Мы уже смотрели на водород под разными углами , — объясняет Джон Слоу, директор Delta-EE. — Например, наша служба исследования теплоснабжения рассмотрела потенциал гибридных систем отопления жилых домов — водородом и тепловым насосом, а также возможности декарбонизации автобусных перевозок. Поскольку водород утвердится в качестве ключевого элемента декарбонизации во всем мире, это имеет смысл централизовать и формализовать полученный опыт, чтобы лучше удовлетворить наших клиентов по всей цепочке поставок ».

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