9 июня 2021 | Время чтения 2 мин

Елизавета Коробова, , 00:34 — REGNUM Инцидент во Франции, где неизвестный мужчина попытался ударить по щеке президента страны Эммануэля Макрона во время его общения с людьми в лицее коммуны Тэн-л'Эрмитаж, вызвал бурное обсуждение среди интернет-пользователей. Люди выразили своё мнение по этому поводу 8 июня в социальной сети Facebook.

Эммануэль Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Плохо видно. Это был Петров или Боширов?» — шутит Надежда Н.

Многие пользователи тут же принялись искромётно шутить на тему того, что в этой провокации неминуемо будет обнаружена рука Кремля. Люди ждут появление подобных версий от официальных лиц во Франции.

«Франция уже заявила официально, что тут замешаны агенты российских спецслужб?» — задаётся вопросом Мишка С.

Некоторые комментаторы считают, что после подобной «встречи» Макрону следовало бы задуматься в следующий раз перед тем, как начать вновь критиковать правительство России. Люди отметили, что народ Франции явно не в восторге от своего лидера.

«Макарон любит в чужой огород камни кидать, а в своём никак порядок навести не может», — пишет Андрей В.

Большой Брат Цитата из кф «1984», реж. Майкл Рэдфорд. 1984. Великобритания

Часть людей призывают Российскую Федерацию вступиться за человека, который попытался ударить Макрона. По их мнению, следует действовать также, как и французские политики по отношению к российским. А именно: начать обвинять руководство страны в преследовании противников власти.

«Так, быстренько достаём из ящика демократических сил США и ЕС конвенцию по правам человека и громко кричим: «Свободу Юрию Деточкину! Юра, держись, мы с тобой», — издевается Yashar H.

Ряд комментаторов вынес предположение, что произошедшее может являться постановкой для каких-то узких политических интересов главы Франции. На это указывает целый ряд странный обстоятельств, предшествовавших нападению.

«Если судить по движению Макарона, то он ждал этот удар и дёрнулся раньше. Человек явно обозначил пощёчину и, судя по движению, не собирался бить. Постановка. Но на кой чёрт это надо?» — задаётся вопросом Иосиф Б.

Шахматы alsen

Нашлись и те, кто убеждён, что неважно, кем является человек, попытавшийся ударить Макрона, всё равно виноватым могут назначить другого человека — представителя неугодной правительству организации, к примеру.

«Странно это всё выглядит. Ни в одной стране мира не подпускают к первому лицу случайных людей. Тут же Макрон так бодренько подбежал, да прямо к этому самому провокатору. Не удивлюсь, если выяснится, что тут замешана политика и виновным назначат того, кого нужно», — написал Олег Е.

Напомним, 8 июня неизвестный мужчина попытался ударить по щеке президента Франции Эммануэля Макрона во время его общения с людьми в лицее коммуны Тэн-л'Эрмитаж.