Магнитогорск, Челябинская область, , 23:37 — REGNUM Житель города Магнитогорска (Челябинская область) пытался получить деньги в кредит по чужому паспорту и был задержан, сообщили 8 июня в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Инцидент произошёл накануне, 7 июня, в одном из офисов микрофинансовый организации. Магнитогорца задержали сотрудники вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ.

Сотрудница клиентского офиса обратилась к прибывшим росгвардейцам, указав на посетителя, который при оформлении кредита предъявил паспорт на чужое имя. Выяснилось, что этот мужчина — житель Магнитогорска, ранее судимый за кражу. Его возраст — 41 год.

«Паспорт, которым он пытался воспользоваться для получения микрозайма, был оформлен на имя гражданина 27 лет», — сообщили в пресс-службе. Задержанный доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

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