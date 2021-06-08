Киев, , 23:34 — REGNUM Сотрудники Национальной академии наук Украины организовали подпольное производство алкогольных напитков и их сбыт под видом известных брендов, сообщает 8 июня пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Троим должностным лицам ГП «Исследовательское производство Института химии высокомолекулярных соединений» НАН предъявлено подозрение в незаконном производстве и сбыте алкоголя.

По информации прокуратуры, «в период с августа 2020 по февраль 2021 года участники организованной группы, являясь должностными лицами ГП «Исследовательское производство Института химии высокомолекулярных соединений» НАН Украины и используя помещения госпредприятия и специальное оборудование, организовали незаконное производство алкогольных напитков с целью их дальнейшего сбыта под видом известных брендов».

Уточняется, что в Национальной академии наук Украины было изготовлено свыше 5300 литров фальшивых алкогольных напитков, реализованных на сумму более 1,3 млн гривен.

Следствие не завершено.

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