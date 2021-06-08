Лос-Анджелес, США, , 23:18 — REGNUM Дуэйн Джонсон представил актёрский состав будущего анимационного фильма студии DC «Суперпитомцы». Об этом 8 июня сообщает портал Screen Rant.

К проекту присоединились такие известные актёры, как Киану Ривз и Кевин Харт. Персонажей картины также озвучат Кейт Маккиннон, Джон Красински, Ванесса Байер, Наташа Лионни и Диего Луна. Премьера фильма состоится 20 мая 2022 года.

В этом мультфильме Дуэйн Джонсон подарит свой голос «суперсобаке» по кличке Крипто. Актёр опубликовал на своей instagram-странице тизер-трейлер картины.

https://www.instagram.com/p/CP3W_BDlW61/

Напомним, DC впервые анонсировала проект «Супер-питомцы» в 2018 году. В качестве режиссёров картины выступают аниматор Сэм Левин («Супергерой на полставки», «Не бей копытом») и Джаред Штерн («Лего Фильм: Бэтмен»).

Читайте ранее в этом сюжете: Героиня мультсериала «Ох уж эти детки!» станет лесбиянкой