Харьков, Украина, , 23:17 — REGNUM Три человека получили ранения в Харькове в результате взрыва гранаты, брошенной неизвестным злоумышленником, сообщает 8 июня пресс-служба регионального управления украинской Нацполиции.

Взрыв прогремел в Основянском районе Харькова. Свидетели утверждают, что рядом с места взрыва был ребёнок.

По данным полиции, одному из троих раненых грозит ампутация ноги.

Причины и подробности происшествия пока не выяснены.

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