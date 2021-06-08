Курган, , 23:08 — REGNUM В Курганской области пятерым участникам преступной группы предъявлено обвинение в организации занятия проституцией с участием несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Курганской области.

По данным следствия преступная группа действовала на территории Кургана. В настоящее время её организатор и четверо участников по решению суда заключены под стражу.

По уголовному делу устанавливается весь круг потерпевших лиц и ведётся сбор доказательной базы.