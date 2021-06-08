Вашингтон, , 23:05 — REGNUM В сети появились первые рецензии критиков на сериал Disney и Marvel «Локи». Об этом 8 июня сообщил портал Mashable.

Автор издания Прома Хосла написал, что «Локи» выглядит многообещающе, но при этом отметил, что в первых двух эпизодах события развиваются довольно медленно. Корреспонденту журнала Variety Кэролайн Фрамке вторая серия понравилась намного больше, чем первая.

Критик Metro Сабрина Барр высоко оценила игру Тома Хиддлстона, а автор Collider Лиз Шеннон Миллер заявила, что ей очень понравилась игра Гугу Мбата-Роу и Вунми Моссаку. Журналист USA Today Келли Лоулер обратила внимание, что Оуэну Уилсону удалось необычайно легко вписаться в киновселенную Marvel. Напомним, в качестве создателя сериала «Локи» выступает сценарист и продюсер Майкл Уолдрон («Рик и Морти»). Сериал будет состоять из шести эпизодов.

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