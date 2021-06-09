Москва, , 07:20 — REGNUM Реставрационные работы начались в Доме-музее Антона Павловича Чехова в Москве. Об этом 9 июня сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Историческое здание расположено по адресу: Садовая-Кудринская улица, дом 6, строение 2. В этом особняке писатель жил вместе со своей семьей в период с 1886 по 1890 год. Здесь он написал ряд своих произведения, например, пьесы «Леший», «Медведь», «Иванов», повести «Степь», «Огни» и другие.

«Восстановление планируется завершить до конца этого года. После реставрации в доме возобновит работу музей, на втором этаже появится небольшая камерная сцена. Фасад здания украсят архитектурно-художественной подсветкой», — сказала Сергунина.

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