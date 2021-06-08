Самара, , 22:50 — REGNUM Сегодня, 8 июня, портал «КП-Самара» сообщил, что «Крылья Советов» заинтересованы в услугах полузащитника сборной Португалии Рикарду Куарежме.

По данным источника, клуб рассматривает вариант с подписанием 37-летнего футболиста.

С переходом Куарежмы в состав самарской команды может помочь его близкий друг Рикарду Алвеш, полузащитник «Крыльев».

В минувшем сезоне Куарежма защищал цвета «Витории Гимараэш» из чемпионата Португалии. Он принял участие в 28 матчах и отличился 10 (4+6) очками по системе «гол+пас».